Auch Helene Fischer wurde schon ausgepfiffen

Die Eintracht-Fans störten sich nicht an der eigentlichen Performance von Niemczyk, sondern brachten mit ihren Pfiffen ihre generelle Ablehnung von Show-Elementen vor wichtigen Spielen zum Ausdruck. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Pfiffen und Buhrufen bei grossen Fussballspielen in Deutschland bezüglich des Rahmenprogramms. So zum Beispiel auch beim Auftritt von Helene Fischer (38) in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinals im Jahr 2017. Auch damals waren Fans aus Frankfurt beteiligt. Die Eintracht verlor mit 1:2 gegen Borussia Dortmund.