Carolin Reiber erhielt Abschiedspäckchen von den Kessler-Zwillingen

Paket mit «wunderschönen Schmuckstücken» und einem Abschiedsbrief

Wie die Münchner «Abendzeitung» berichtete, öffnete sie das Paket jedoch dann schon am Montag, nachdem sie vom Tod der Zwillinge erfahren hatte – in telefonischem Beisein der Redaktion. Die Moderatorin entdeckte darin «wunderschöne Schmuckstücke, die ich immer an ihnen bewundert hatte, teils mit Jadesteinen». Diese hätten die beiden ihr wohl vererbt. Mit der Zeitung sprach sie auch über den letzten persönlichen Kontakt: «Es war ursprünglich geplant gewesen, dass wir, wie üblich, zusammen ins Deutsche Theater fahren, zur Musical–Premiere ‹Pretty Woman›. Da hatten mir die Kesslers kurzfristig abgesagt, es sei ihnen gerade zu viel.»