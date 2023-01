Carolina Vera: «Ich dachte, dass die Bahamas ein Reiseparadies sind»

Schauspielerin Carolina Vera (49) ist Teil der traditionellen «Traumschiff»-Neujahrsausgabe. Diesmal geht es auf die «Bahamas» (1.1., 20:15 Uhr, ZDF). Im Interview mit spot on news verrät sie ihre überraschende Einschätzung zum - vermeintlichen - Trauminselstaat im Atlantik. Ausserdem erzählt die in Chile geborene Künstlerin von ihren Wünschen für das neue Jahr und was ihr der runde Geburtstag, den sie am 4. Januar feiert, bedeutet.