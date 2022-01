Caroline von Hannover: Die schönste Oma der Welt

Eine der bekanntesten und schönsten Frauen der Welt ist in die Jahre gekommen. Caroline von Monaco wird 65 Jahre alt. Na und?! Nie hat sie so gut ausgesehen, so fraulich, so charaktervoll. Gewiss, da sind die verräterischen Falten und Fältchen des Alters. Um Mund und Augen, um die Halspartie. Auch die Haarfarbe changiert mittlerweile von Dunkelbraun ins Silbrige. Doch nie zuvor verkörperte Caroline so souverän und natürlich eine damenhaft-charismatische und zeitlos elegante Erscheinung wie zum Zeitpunkt ihres Geburtstages am 23. Januar.