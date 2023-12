Carrie Bradshaw: Ihr berühmtes Tutu wird versteigert

Carrie Bradshaws berühmtes Tutu aus der Serie «Sex and the City» wird im Januar versteigert. Das von Schauspielerin Sarah Jessica Parker (58) getragene Kleidungsstück wird derzeit auf 8.000 bis 12.000 US–Dollar (rund 7.400 bis 11.000 Euro) geschätzt, wie bei Julien's Auctions zu sehen ist. Das Tutu ist Fans aus dem Vorspann der amerikanischen HBO–Serie bekannt. Kostümbildnerin Patricia Field (82) erstand das austernweisse, dreilagige Kleidungsstück angeblich für fünf Dollar, als sie sich in New York auf die Suche nach Kleidung für «Sex and the City» machte. Mittlerweile zählt es zu den kultigsten Kleidungsstücken der weltweit beliebten Serie.