Carsten Maschmeyer: «Ich bin eine grössere Diva als Veronica»

Ostern feiert die Familie in den USA

Auch die angehende Schauspielkarriere seiner Stieftochter verfolge Maschmeyer fleissig und intensiv mit, wie er spot on news weiter verrät: «Lilly ist kaum noch da, weil sie in Amerika studiert und ihre Filme dreht. Sie hat mit Casey Affleck in Vancouver gedreht, mit Gerard Butler in Puerto Rico, mit Michael Shannon in Mississippi, mit John Malkovich in Montana - also ich passe richtig auf.»