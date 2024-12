Carsten Maschmeyer verrät besondere Familientradition zu Weihnachten

Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung, was ist für Sie das Schönste in der Vorweihnachtszeit?

Carsten Maschmeyer: Am schönsten ist für mich die Vorfreude zu wissen, dass ich bald viele Lieben meiner weit verstreuten Patchwork–Familie wiedersehe. Meine Bonus–Tochter Lilly lebt in Los Angeles, mein älterer Sohn Marcel wohnt mit seiner Familie in Hannover und London, mein jüngerer Sohn Maurice mit seiner Frau Rachel in Kalifornien. Meine beiden Söhne haben mich zum Opa gemacht, sozusagen zum Doppel–Opa. Und nie kann ich so viel ungestörte Zeit mit meinen Enkelinnen und mit meiner Familie verbringen wie zur Weihnachtszeit.