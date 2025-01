Carsten Maschmeyer: Villa seines Sohnes in L.A. ist völlig ausgebrannt

Carsten Maschmeyer (65) erlebt die schweren Brände in Kalifornien am eigenen Leib. Der Unternehmer befindet sich aktuell mit seiner Frau Veronica Ferres (59) in Los Angeles, beide waren Gäste bei den Golden Globe Awards am vergangenen Montag. Das Ehepaar wohnt sogar in den Hollywood Hills, die jedoch wegen des Feuers in weiten Teilen evakuiert werden mussten. So auch Maschmeyer, der mittlerweile aber im Stadtteil Venice Unterschlupf finden konnte, wie er der Nachrichtenagentur spot on news mitteilte. Sein Sohn Maurice (31) ist von dem Inferno noch stärker betroffen.