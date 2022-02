Carsten Maschmeyers Sohn Marcel hat geheiratet

Wie viele andere Liebespaare haben sich auch Carsten Maschmeyers (62) Sohn Marcel und dessen Partnerin Marie ein besonderes Datum für die kirchliche Hochzeit ausgewählt. Gemeinsam gingen sie am 22.2.22 den Bund der Ehe ein, wie der stolze Vater in einem Instagram-Post mitgeteilt hat. Dazu veröffentlichte er ein Hochzeitsfoto vom Traumstrand der Cocoa Island auf den Malediven, auf dem das Brautpaar von Carsten Maschmeyer und dessen Frau Veronica Ferres (56) umgeben in die Kamera lächelt.