Cascara: Das steckt hinter dem Trendgetränk aus Kaffeekirschen

Wer an Kaffee denkt, hat meist die dunkle, geröstete Bohne im Kopf. Doch die Bohne ist eigentlich nur der Kern einer Frucht: der Kaffeekirsche. Während wir den Kern seit Jahrhunderten schätzen, landete die fruchtige Hülle – die Cascara (spanisch für «Schale») – meist auf dem Kompost oder direkt im Abwasser der Plantagen. Ein ökologisches und ökonomisches Versäumnis, das nun ein Ende findet.