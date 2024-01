Casting-Coup: Patrick Schwarzenegger heuert bei «The White Lotus» an

Arnold Schwarzeneggers (76) ältester Sohn Patrick feilt weiterhin fleissig an seiner eigenen Hollywood–Karriere. Den bislang grössten Coup landet der 30–Jährige nun mit einer Rolle in einer der erfolgreichsten Serien der vergangenen Jahre: Wie Sky Deutschland inzwischen per Pressemitteilung bestätigt hat, wird der Schwarzenegger–Spross in der dritten Staffel der gefeierten HBO–Produktion «The White Lotus» zu sehen sein.