Casting-Fehler: Michael Fassbender empfahl Daniel Craig für James Bond

Henry Cavill war auch im Rennen

Neben Fassbender gehörte auch Henry Cavill (41) zu den Kandidaten für die Neubesetzung von 007 nach Pierce Brosnans (71) letztem Auftritt in «Stirb an einem anderen Tag». «Casino Royale»–Regisseur Martin Campbell schwärmte vergangenes Jahr noch von Cavills Vorsprechen: «Er war grossartig beim Casting. Seine Schauspielerei war enorm», so Campbell. «Wenn Daniel nicht gewesen wäre, hätte Henry einen ausgezeichneten Bond abgegeben. Er sah fantastisch aus, war in toller körperlicher Verfassung... wie gemeisselt. Er sah damals nur ein bisschen zu jung aus.»