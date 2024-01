Casting-News: Jack Black stösst zu Jason Momoas «Minecraft»-Film

Im April 2025 soll eine Adaption des äusserst populären Videospiels «Minecraft» in den US–Kinos erscheinen. Nun meldet das Branchenblatt «Deadline», dass auch Komiker, Schauspieler und Musiker Jack Black («School of Rock», 54) zu dem Projekt gestossen ist. In der Verfilmung mit «Aquaman»–Star Jason Momoa (44) in der Hauptrolle soll Black die Figur Steve verkörpern.