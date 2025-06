Cate Blanchett als bedrohliche Meerjungfrau auf dem rotem Teppich

Rüstung aus Muscheln statt süsser Glitzer

Das bis über die Hüften reichende muschelverzierte Korsett aus Dilara Findikoglus Herbst/Winter 2025–Kollektion verwandelte Blanchett in eine düstere Meereskreatur. Anstelle von schillernden Pailletten–Tops oder glitzerndem Augen–Make–up setzte die 56–Jährige auf einen Kragen aus spitzen Muscheln, der an eine bedrohliche Rüstung erinnerte. «Sie ist nicht Prinzessin Arielle, sondern eine Sirene, die Männer in den Tod lockt», zitiert das «Vogue»–Magazin Modeexperten.