Cate Blanchett ist in Venedig im Vogelfedernkleid der Hingucker

Die Schauspielerin sorgte am Sonntag in einem auffälligen schwarzen Kleid von Maison Margiela mit einem voluminösen Rock aus mehreren Lagen dunkelgrauer Federn für Aufsehen. Ein eng anliegendes schwarzes Mieder betonte ihre Taille und ging dann in den kunstvollen Flügelrock über, der hinter ihr flatterte, als sie über den Teppich ging. Das Kleid stammt aus der Couture–Kollektion Herbst 2025 von Maison Margiela. Wie «Harper's Bazaar» berichtete, handelt es sich um den ersten Entwurf des belgischen Designers Glenn Martens als der neue Kreativdirektor des Hauses.