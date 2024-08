Cate Blanchett wurde für «Der Herr der Ringe» mit Sandwiches bezahlt?

Cate Blanchett (55) hat mit ihrer Rolle der Galadriel in der «Der Herr der Ringe»–Filmtrilogie offenbar sehr viel weniger verdient, als man annehmen könnte. Die berühmte Hollywood–Schauspielerin spricht sogar davon, als Bezahlung quasi nur Sandwiches erhalten zu haben. Ihre Motivation mit Regisseur Peter Jackson (62) zu drehen, war demnach nicht das Geld. Das offenbart Blanchett in der Show «Watch What Happens Live» im Gespräch mit Moderator Andy Cohen (56).