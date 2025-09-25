Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas feiern gemeinsamen Geburtstag

Auch Michael Douglas gratuliert seiner Ehefrau

Und auch Michael Douglas richtete auf seinem Profil persönliche Worte an seine Ehefrau und seine «Geburtstags–Schwester». Zu einem Selfie vom Golfplatz schrieb er: «Was für eine Freude, ein weiteres Jahr mit dir zu feiern! [...] Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens!»