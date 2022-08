Cathy Hummels angelt sich neuen Moderations-Job

Neben «Krass und Crazy: Hotels» produzieren die Macher eine weitere Episode der TV-Show. In «Krass und Crazy: Wohnen» zeigt Immobilienmakler Marcel Remus (35) am 29. August um 20:15 Uhr die aussergewöhnlichsten Wohnungen und Häuser. Dabei geht er der Frage nach, wie es sich in einer Kirche, einem alten Flugzeug oder dem schmalsten Haus der Welt leben lässt.