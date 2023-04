Cathy Hummels: «Das neue Haus bedeutet einen Neustart für mich»

Sie werden immer wieder zur Zielscheibe der Medien. Inwiefern gehört das zum Job?

Hummels: Ich habe unfassbar viel Spass an dem, was ich mache und nehme mich selbst auch nicht so ernst. Ich mag meinen Körper, aber habe jahrelang damit zu kämpfen gehabt. Mittlerweile bin ich bei mir angekommen und ich weiss einfach, dass ich klein bin. Ich bin dünn. Für viele bin ich zu dünn, für viele bin ich zu klein. Für viele bin ich vielleicht auch zu Barbie-mässig. Aber das bin ich. Ich sehe eben so aus. Und was soll ich machen? Soll ich mich verstecken? Nein, ich gehe da raus und zeige, wie ich bin. Auf meinem Kanal kann ich machen, was ich will.