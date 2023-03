Cathy Hummels zieht um

Aktuell gehe es ihr körperlich und geistig aber «so gut wie schon lange nicht mehr», erzählt sie dem Magazin weiter. Sie sei dankbar dafür, «dass ich die Trennung so gut überlebt habe». Demnächst steht nun bei ihr ein Umzug an, mit Sohn Ludwig (4) zieht sie in ein neues Haus in München, wo die Moderatorin dann «ein neues Kapitel» aufschlage.