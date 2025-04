Cathy Hummels: Ihr Instagram-Account wurde gehackt

Um deutlich zu machen, wie schwerwiegend die Erfahrung für sie war, führt Hummels aus: «Dir wird auf einmal alles genommen, deine Identität, dein Business, deine Personal Brand und auch meine Privatsphäre.» Zum Glück habe sie ihren Account zurückholen können. «Ich glaube, man sieht es mir an, ich bin erlöst.» Ihrer Community gibt sie mit auf den Weg: «Mein Rat und Tipp an euch: Achtet auf eure Passwörter, schreibt sie auf, speichert die nicht auf dem Handy ab. Führt eine Liste, macht die Zwei–Faktor–Authentifizierung auf jeden Fall an. Und ganz wichtig: niemals auf dubiose Mails antworten.» Am Ende erklärt sie ihren Fans: «Geniesst Ostern, ich kann das jetzt auch tun, und ich hoffe, dass ich heute gut schlafen kann.»