Désirée Nick freut sich auf Hendl und Fahrgeschäfte

Kabarettistin Désirée Nick (66), ebenfalls ein VIP–Gast auf Hummels‹ Wiesn Bummel, blickte auch den anschliessenden Festzeltbesuchen in Rischart›s Café Kaiserschmarrn und in Käfer's Wiesn–Schänke entgegen. «Ich freue mich auf das besondere, zünftige Essen, auf mein Hendl, auf das Bier und darauf, dass die Menschen mal in einer ganz besonderen Stimmung zusammenkommen.» Auch das Dirndl wieder zu tragen, sei für die Entertainerin ein Highlight: «Ich trage sehr gerne Dirndl, als Berlinerin habe ich dazu wenig Gelegenheit. Das macht man eben am besten in Bayern.»