Schon sehr früh, mit 15 Jahren, litt Hummels demnach an Depressionen: «Ich war ständig traurig, habe viel geweint, mich isoliert und war in der Schule eher eine Aussenseiterin.» Zwei Jahre lang habe sie keine Freunde in der Schule gehabt und wurde gemobbt, «das war eine unheimlich schwere Zeit», so Hummels. Mittlerweile wisse sie, dass es nicht normal ist, keinen Sinn mehr im Leben zu sehen.