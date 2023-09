Cathy Hummels über Online-Dating: «Da sind nur lauter Lappen unterwegs»

Was ihre Partnersuche über Dating–Apps anbelangt, kann Cathy Hummels (35) nach einigen Wochen nun eine klare Bilanz ziehen: «Es läuft absolut scheisse. Da sind lauter Lappen unterwegs, Männer, die mit 30 Frauen gleichzeitig schreiben», erzählte sie der Nachrichtenagentur spot on news im Rahmen ihres diesjährigen Wiesn Bummels am Montag (18. September) in München.