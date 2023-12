Cathy Hummels veranstaltet Weihnachtsmarkt für den guten Zweck

Cathy Hummels: «Viele Kinder können diese Magie an Weihnachten nicht erleben»

Laut Pressemitteilung kommen die Spenden der Organisation «Children for a better World e.V.» zugute. «Gerade als Mutter sind für mich das Allerwichtigste auf der Welt: Kinder. Viele Kinder können diese Magie insbesondere an Weihnachten aufgrund ihrer sozialen Benachteiligung leider nicht erleben. Genau deshalb sammeln wir an diesem Tag bewusst für ‹Children for a better World›, da sie sich insbesondere für diese benachteiligten Kinder einsetzt», erklärt Hummels ihr Ansinnen.