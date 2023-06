Cathy Hummels zeigt sich mit ihrer Schwester nackt im «Playboy»

Ihr eindringlicher Appell, den sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester senden will, lautet daher: «Wir Frauen sollten uns auf das konzentrieren, was wir selbst an uns mögen und uns nicht mit anderen vergleichen. Vanessa und ich haben Kinder bekommen - natürlich hinterlässt das Spuren: Aber beauty comes in all sizes and forms. Das Schönste auf der Welt ist sowieso eine Frau, die Selbstvertrauen ausstrahlt.»