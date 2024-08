Cathy Lugner verabschiedet sich rührend von Ex-Mann Richard Lugner

Richard Lugner bleibt «unvergessen»

«Als mich die tragische Nachricht deines Todes heute Morgen erreichte, erlebte ich eine Schockstarre», schrieb die 34–Jährige, die von Lugner in ihrer Ehe «Spatzi» genannt wurde. «Richard, du schienst auch für mich unsterblich zu sein», erklärte Cathy Lugner, die dazu Erinnerungsfotos aus der gemeinsamen Zeit mit ihrem Ex–Mann veröffentlichte. Darauf ist auch ihre Tochter, die sie mit in die Ehe brachte, zu sehen. Lugners Engagement, seine Willenskraft und sein Mut seien inspirierend und ansteckend gewesen. «Ich danke dir von Herzen für die tolle Zeit an deiner Seite, für alles, was du mich über das Leben gelehrt hast. Du bleibst unvergessen. Gott segne dich. RIP.» Auch in einer Instagram–Story postete Cathy Lugner ein altes Pärchenbild der beiden und schrieb dazu: «Ich werde dir immer dankbar sein, für alles, was du mich gelehrt hast.»