«Cats» bis «König der Löwen»: So wurde Hamburg zur Musical-Hauptstadt

«Was vor 40 Jahren begann, hat sich zu einem Unterhaltungsformat entwickelt, das alle Menschen begeistern kann – weil das Musical sich keinen Grenzen unterwirft, für jeden Geschmack etwas bereithält und weil es Bekanntes neben Neues stellt», erklärt Uschi Neuss, Geschäftsführerin Stage Entertainment Deutschland, einer Mitteilung zufolge. «Der König der Löwen» sei ein Beweis dafür, so Neuss. 2001 kam das Stück nach Hamburg und lockte in den vergangenen 25 Jahren fast 17 Millionen Zuschauer in die Stadt.