CDU-Politiker Klaus Töpfer mit 85 Jahren gestorben

Der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer ist tot. Der CDU–Politiker starb im Alter von 85 Jahren bereits am 8. Juni nach kurzer, schwerer Krankheit. Das habe die Sprecherin der Bundes–CDU am Dienstag in Berlin bestätigt, berichtet unter anderem die «Süddeutsche Zeitung». Als erste hatten das «Westfalen–Blatt» und die «Neue Westfälische» den Tod Töpfers gemeldet. Töpfer war von 1987 bis 1994 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unter dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (1930–2017).