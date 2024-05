«Celebrity Blockout»: Das steckt hinter der Bewegung

Celebrity Blockout 2024: Das steckt dahinter

Anlass für die «Celebrity Blockout»–Bewegung ist unter anderem die Met Gala, die am 6. Mai in New York City stattfand. Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Medien zogen Vergleiche zum Klassengefälle der Filmreihe «Die Tribute von Panem». Sie kritisierten, dass zahlreiche Promis für 75.000 US–Dollar pro Ticket auf dem luxuriösen Modeevent feierten, während das Leid für die Menschen in Gaza immer grösser wird. Denn während sich im Metropolitan Museum in New York City alles um Mode drehte, rückte in Gaza die israelische Armee auf Rafah vor.