Céline Dion: Emotionale Botschaft an ihren verstorbenen Ehemann

Trotz unheilbarer Krankheit unsterblich

Am 17. Dezember 1994 heiratete das Paar in der Notre–Dame–Basilika von Montréal. Die Trauung übertrug das kanadische Fernsehen live. Dion brachte 2001 Sohn René–Charles und 2010 die Zwillingssöhne Nelson und Eddy zur Welt. Sie stieg zum musikalischen Weltstar auf und machte sich mit Songs wie der Titanic–Hymne «My Heart Will Go On» selbst unsterblich. Im Sommer 2024 überraschte die unheilbar am Stiff–Person–Syndrom erkrankte Dion mit einem Auftritt auf dem Eiffel–Turm anlässlich der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris.