Céline Dion gedenkt zum 30. Hochzeitstag ihres verstorbenen Mannes

Die beiden lernten sich 1980 bei einem Vorsingen kennen. Damals war Dion erst zwölf Jahre alt. Von da an wurde er ihr Manager und die beiden arbeiteten sieben Jahre lang zusammen, bevor sie 1987 miteinander ausgingen. Anfangs hielten sie ihre Beziehung jedoch geheim, weil sich die Sängerin wegen des hohen Altersunterschieds von 26 Jahren vor der öffentlichen Meinung fürchtete, wie sie 1994 gegenüber «People» erzählte: «Ich hatte Angst davor, was die Leute denken würden.» Sie machten ihre Beziehung erst öffentlich, nachdem sie bereits ein paar Jahre verlobt waren. «Als ich in dem Alter war, in dem ich den Leuten sagen konnte, dass wir zusammen waren ... war es wie ein Knall! Liebe! Die Liebe siegt immer», schrieb Dion in ihren Memoiren.