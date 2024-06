Céline Dion hielt ihre Krankheit 17 Jahre lang geheim

In ihrer neuen Dokumentation «I Am: Celine Dion», die am 25. Juni auf Amazon Prime Video erscheint, gibt sie ebenfalls Einblicke in ihre Krankheit. Trotz der Beeinträchtigungen hat sie die Hoffnung, noch einmal auf der Bühne stehen zu können, nicht aufgegeben. Zuletzt hiess es, dass es eventuell ein letztes TV–Konzert geben könnte.