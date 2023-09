Céline Dion kämpft weiter: «Stark» im Kampf gegen Stiff-Person-Syndrom

«Es gibt wenig, was wir tun können»

Das Stiff–Person–Syndrom führt in Stresssituationen zu Muskelverkrampfungen. Claudette Dion verglich diese Spasmen mit nächtlichen Krämpfen in den Beinen, die wohl jeder kenne. Nur treten sie bei ihrer Schwester am ganzen Körper auf. «Es gibt wenig, was wir tun können, um sie zu unterstützen, um ihre Schmerzen zu lindern», so Claudette Dion.