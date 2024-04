Céline Dion musste wegen Hochzeits-Diadem ins Krankenhaus

In einem Video für «Vogue» spricht Dion über 13 ikonische Looks ihrer Karriere. Während sie auf einige ihrer Outfits aus den 1990er Jahren mit einem Stirnrunzeln zurückblickt, gehört ihr Hochzeitslook von Dezember 1994 zu ihren Favoriten. Besonders, weil es sie an ihren verstorbenen Ehemann erinnert: «Ich fühle seine Präsenz immer noch so sehr, dieser Moment wird für immer bei mir sein», sagt Dion. «Er hat das Beste in mir zum Vorschein gebracht.»