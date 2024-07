Céline Dion: So feiern die Superstars ihr Bühnen-Comeback

Mit der ihr eigenen Bescheidenheit fügte sie hinzu: «Vor allem aber freue ich mich, diese unglaublichen Athleten mit all ihren Geschichten von Aufopferung und Entschlossenheit, Schmerz und Beharrlichkeit zu feiern. Ihr alle habt euch so sehr auf euren Traum konzentriert, und ob ihr nun eine Medaille mit nach Hause nehmt oder nicht, ich hoffe, dass eure Anwesenheit hier bedeutet, dass er für euch in Erfüllung gegangen ist!» Alle teilnehmenden Sportler könnten stolz auf sich sein und ihr Herz sei bei ihnen.