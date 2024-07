Céline Dion sorgt für Gänsehautmoment bei Olympia-Eröffnungsfeier

Unter den am Eiffelturm strahlenden olympischen Ringen sorgte Céline Dion (56) schliesslich für das abschliessende Highlight der Feier. Ein bewegendes Comeback der am Stiff–Person–Syndrom erkrankten Sängerin, die schon 1996 bei den Olympischen Sommerspielen in Atlanta gesungen und sich in den vergangenen Jahren zurückgezogen hatte. Dion betonte zuvor aber mehrfach, sich zurück kämpfen zu wollen. Sie sei «fest entschlossen, eines Tages wieder auf der Bühne zu stehen», erklärte sie etwa im März 2024. Dion markierte mit ihrer Version von Édith Piafs (1915–1963) «L‹Hymne à l›amour» den emotionalen und krönenden Abschluss der Feierlichkeiten.