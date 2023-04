Céline Dion: Soundtrack-Album zu «Love Again» mit neuen Songs

Céline Dion (55) meldet sich musikalisch zurück. Am 12. Mai 2023 erscheint das Soundtrack-Album zu ihrem Film «Love Again» - mit fünf neuen Songs. Dies gab das Team der Sängerin via Instagram bekannt. Im selben Atemzug stellte die Kanadierin den gleichnamigen Titelsong des Films vor. Es ist Dions erstes musikalisches Lebenszeichen, seitdem sie bekannt gegeben hatte, an einer seltenen neurologischen Krankheit zu leiden.