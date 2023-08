Céline Dions Gesundheitszustand soll sich kaum verbessern

«Wir können keine Medikamente finden, die wirken»

Im Dezember 2022 veröffentlichte die «My Heart Will Go On»-Sängerin, dass bei ihr die seltene neurologische Krankheit «Stiff Person Syndrom» diagnostiziert wurde. Diese führt in Stresssituationen zu Muskelverkrampfungen und macht Auftritte unmöglich. Ihre «Courage World Tour» hatte Dion zunächst verschoben, am 26. Mai sagte sie sämtliche noch ausstehenden Konzerte in Europa ab. Während eines Interviews mit «Le Journal de Montreal» verriet Claudette Dion nun, dass sich der Gesundheitszustand ihrer berühmten Schwester trotz der Zusammenarbeit mit «den besten Forschern auf diesem Gebiet» kaum verbessert habe.