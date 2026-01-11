CES 2026: Weltneuheiten und alt Bekanntes in neuem KI-Gewand

Auch dieses Jahr hat die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vom 6. bis 9. Januar demonstriert, wie schnell sich die Technologisierung fast aller Lebensbereiche ausbreitet: von Unterhaltungselektronik über Smart Home und Robotik bis hin zu Mobilität und Gesundheitstechnologien. Im Zentrum stand dabei vor allem die Verknüpfung von künstlicher Intelligenz mit Alltagsprodukten. Diese sollen nicht nur cleverer sein, sondern auch tatsächlich neue Nutzererlebnisse schaffen. Dies sind einige der Messe–Highlights.