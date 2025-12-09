«Chabos» und mehr: Die Serien-Highlights 2025 in den Mediatheken

«Schattenseite»

Die Verfilmung des Bestsellers von YouTuber Jonas Ems wendet sich erneut an ein eher junges Publikum. In «Schattenseite» werden nach dem Tod eines Mitschülers Geheimnisse des Abiturjahrgangs über eine ominöse Webseite öffentlich gemacht. Auf der Suche nach den Betreibern der titelgebenden Schattenseite nimmt sich die Serie einer ganzen Reihe teils schwieriger Themen an – von Essstörung über Mental Health bis hin zu Drogenkonsum. Im Fokus steht allerdings die Frage: Was weiss unser Handy alles über uns? Und was passiert, wenn unsere Geheimnisse in Zeiten des Internets nicht so sicher sind, wie wir denken?