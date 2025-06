Chace Crawford fühlte sich wie im «Pretty Boy»-Gefängnis

«Zunächst war ich skeptisch», gibt Crawford zu. «Als ich das Drehbuch las, dachte ich: Das ist völlig verrückt. Und als ich dann den Pilotfilm las, dachte ich: ‹Oh, das ist verdammt grossartig. Das ist so ungewöhnlich und originell und seltsam.›» Crawford sagte, er habe sich sofort mit der Figur von The Deep verbunden gefühlt. «In der speziellen Rolle von The Deep... Ich kenne den Kerl. Wissen Sie, ich kenne im Grunde hundert solcher Typen. Ich habe mich also sofort sicher gefühlt und war begeistert, die Figur zu interpretieren.»