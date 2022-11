Kurz vor dem Kinostart der mit Spannung erwarteten «Black Panther»-Fortsetzung gibt Regisseur Ryan Coogler (36) Einblicke in sein letztes Gespräch mit Chadwick Boseman (1976-2020). Er habe ihn damals angerufen, um ihn zu fragen, ob er das Drehbuch des zweiten «Black Panther»-Films lesen wolle, erinnerte sich Coogler in einer Episode von «Wakanda Forever: The Official Black Panther Podcast». «Das war das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben», so der 36-Jährige. «Er ist ein paar Wochen nach der Fertigstellung gestorben». Boseman erlag im August 2020 im Alter von nur 43 Jahren einem Darmkrebsleiden.