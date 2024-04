«Challengers»-Promotour: Zendaya auf Tennisball-Absätzen in Rom

Spiel, Satz und Sieg – für Zendayas (27) Fashion–Looks. Während die US–Schauspielerin auf der Promotour zu «Dune 2» im Februar noch mit zahlreichen an den Film angelehnten Sci–Fi–Looks begeisterte, bewirbt die 27–Jährige nun ihren neuen Film «Challengers – Rivalen» mit Tennis–Looks. Zu einem Fototermin in Rom erschien Zendaya nun in einem silber–glitzernden Mini–Tenniskleid mit tiefem Ausschnitt. Besonderer Hingucker: An den Absätzen ihrer weissen Pumps war jeweils ein knallgelber Tennisball befestigt.