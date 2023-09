Champions-League-Auftakt: Hier kann man die Partien der deutschen Teams sehen

Wer alle Spiele sehen will, kommt nicht um eine Dazn– sowie Prime–Video–Mitgliedschaft herum. Den Auftakt der deutschen Teams macht RB Leipzig am Dienstag (19. September): In Gruppe G trifft das Team von Coach Marco Rose (47) auswärts auf Young Boys Bern. Ab 18:15 Uhr startet bei Dazn die Vorberichterstattung, Anpfiff ist um 18:45 Uhr. Marco Hagemann (46) kommentiert das Spiel, als Experte wird ihm Seb Kneissl an die Seite gestellt.