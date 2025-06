Champions-League-Finale mit David Beckham: Tom Cruise war begeistert

Neben Cruise und Beckham verfolgten auch zahlreiche andere Topstars das am Ende sportlich einseitige Match in München. So wurden unter anderem auch Restaurant–Besitzer Nusret Gökce (41), besser bekannt als «Salt Bae» und Football–Superstar Tom Brady (47) in der Allianz Arena gesichtet. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (58) war selbstredend vor Ort.