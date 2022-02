«Change Your Password Day»: Wie muss ein sicheres Passwort aussehen?

Weil es praktisch ist, nutzen viele die in ihrem Browser implementierte Passwort-Verwaltung. Häufig bietet diese zusätzlich die Option, sichere Passwörter zu generieren. Allerdings ist die Information dann auf dem Computer hinterlegt - eine Gefahr? «Moderne Implementierungen von Passwort-Management in Browsern sind besser und sicherer geworden», sagt Funk zwar, schränkt aber ein, «dennoch bieten sie als fester Teil des Browsers mehr Angriffsfläche für web-basierte Angriffe und in manchen Fällen Schwächen in der sicheren Verwahrung der Passwörter, etwa der Verschlüsselung.»