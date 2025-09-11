Channing Tatum mit Tochter Everly auf dem roten Teppich

Zu der Filmpremiere des neuen Anime–Films «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle» nahm Schauspieler Channing Tatum (45) am vergangenen Mittwoch seine Tochter Everly (12) mit auf den roten Teppich. Es ist ein seltener Vater–Tochter–Auftritt der beiden.
Everly strahlte an der Seite ihres berühmten Papas und schien die Aufmerksamkeit der Fotografen beim Event im TCL Chinese Theatre in Los Angeles zu geniessen. Die 12–jährige trug ein elegantes hellblaues, schulterfreies Rüschenkleid, das bis zum Boden reichte. Dazu wählte sie passende hellblaue Schuhe. Channing Tatum erschien in einem legeren, marineblauen Anzug kombiniert mit weissem T–Shirt und schwarzen Schuhen.
Channing Tatum sammelt «Cool–Dad–Punkte»
Bei «People» verriet der «Magic Mike»–Star in Los Angeles, dass seine Rolle in der japanischen Anime–Serie bei seiner Tochter sehr gut ankomme. Er habe damit «Cool–Dad–Punkte» gesammelt. «Geschichten sind wichtig. Sie sind sehr, sehr, sehr wichtig, und diese hier ist besonders für mich und meine Tochter sehr wichtig», sagte er.
Channing Tatum lieh der Figur Keizo in der englischen Version von «Demon Slayer» seine Stimme. Der Film «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle» startet in Deutschland am 18. September 2025 in den Kinos.
Bereits im letzten Jahr nahm Channing Tatum seine Tochter mit zur Filmpremiere des Vorgängerstreifens. Damals trugen beide Kleidung, die an Anime–Helden aus der erfolgreichen Serie und den dazugehörigen Kinofilmen erinnerten.
Die 12–jährige Tochter Everly hat Channing Tatum mit seiner Ex–Frau Jenna Dewan (44). Das Paar war von 2009 bis 2019 verheiratet. Tatum und Dewan lernten sich 2006 bei den Dreharbeiten zum Film «Step Up» kennen.