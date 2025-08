Channing Tatum und Charlize Theron drehen ersten gemeinsamen Film

Die aktuellen Projekte der Filmstars

Noch in diesem Jahr startet ein weiterer Film mit Channing Tatum in der Hauptrolle: Die Krimikomödie «Roofman» kommt am 10. Oktober in die US–Kinos, in Deutschland soll sie Berichten zufolge am 27. November anlaufen. Tatum spielt darin Jeffrey Manchester, einen ehemaligen Ranger der US–Armee, der durch Dächer in Fast–Food–Restaurants einbricht und im Gefängnis landet. Nach seinem Ausbruch lebt er monatelang in einem Spielzeuggeschäft und schmiedet neue Pläne. Als er sich in die geschiedene Mutter Leigh (Kirsten Dunst, 43) verliebt, droht sein Doppelleben aufzufliegen.