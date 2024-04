Channing Tatum und Jenna Dewan: «Magic Mike» verzögert ihre Scheidung

Dewan bringe explizit «Magic Mike» ins Spiel. Die Filmreihe basiert lose auf Tatums Erfahrungen als ehemaliger Stripper. Das ehemalige Paar habe demnach gemeinsam die Rechte am geistigen Eigentum zu «Magic Mike» erworben und es handle sich in diesem ungeklärten Punkt um das «grösste Problem», das sich auch auf die Lösung weiterer finanzieller Fragen auswirke. Sie behaupte, die Einigung habe sich verzögert, da Tatum angeblich eine gleichmässige Aufteilung in dieser Angelegenheit verweigere.